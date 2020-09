Banksys Rettungsschiff legt in Palma an

Palma de Mallorca wird erneut zu einem Anlaufpunkt für die Rettungsschiffe, die im Mittelmeer unterwegs sind, um Geflüchtete und Schiffbrüchige aufzunehmen. Die von dem britischen Künstler Banksy bemalte "Louise Michel" befindet sich derzeit an einer Mole des Unternehmens Pantalán de Mediterráneo. Das von Banksy auch bemalte Schiff - zu sehen ist etwa ein Mädchen mit einem herzförmigen Rettungsring - hatte zuvor 219 Menschen aufgenommen, war dadurch zeitweise manövrierunfähig und musste am 28. August südlich von Italien einen Notruf absetzen.

Die Behörden auf Malta und Italien hatten zunächst auf Durchzug gestellt. Daraufhin war ein weiteres Rettungsschiff, die "Sea Watch 4" der "Louise Michel" zur Hilfe geeilt. Erst am 30. August nahm dann ein von Lampedusa aus entsandtes Boot der italienischen Küstenwache die verbliebenen knapp 50 Geflüchteten auf.

Wie lange die "Louise Michel", die unter deutsche Fahne fährt, in Palma liegen wird, ist noch nicht bekannt. An Bord ist lediglich die zehnköpfige Besatzung. 2019 hatte in Palma de Mallorca mehrfach die "Alan Kurdi" angelegt. Das Schiff der Seenotretter von Sea Eye war auf der Insel auf den Namen des zweijährigen syrischen Jungens kurdischer Abstammung getauft worden, der 2015 an der türkischen Küste ertrank. Das Foto seiner Leiche am Strand ging damals um die Welt. /ck