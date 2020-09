Busfahrer in Palma de Mallorca streiken am Montag

Da es bei der Besprechung am Freitag (4.9.) keine Einigung gab, werden Palmas Busfahrer am Montag (7.9.) streiken.

Wer in Palma de Mallorca normalerweise mit dem Bus zur Arbeit fährt, sollte sich für kommende Woche einen Alternativplan schmieden: Die Busfahrer der städtischen Transportgesellschaft EMT haben für Montag (7.9.) zwischen 8 und 10 Uhr und 18 und 20 Uhr Streiks angekündigt. Aufrechterhalten wird lediglich ein Mindestbetrieb von 30 Prozent der normalen Fahrdienste.

Auch für Mittwoch (9.9.) und Freitag (11.9.) planen die Busfahrer in denselben Zeiträumen den Betrieb auszusetzen. Sofern es bis dahin keine Einigung gibt, könnte es am Montag (14.9.) dann erstmals einen 14 Stunden lang dauernden weiteren Streik geben.

Die Fahrer fordern Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und haben dafür einen 16-Punkte-Katalog vorgelegt. Die EMT habe sich auf keinen einzigen dieser 16 Punkte einlassen wollen, so die Gewerkschafter, nach einer am Freitag (4.9.) ergebnislos verlaufenen Verhandlungsrunde.



"Bitte aussteigen"

Die Busfahrer wollen am Montag normal ihren Dienst antreten. Alle Passagiere, die sich bei Streikbeginn um circa 8 Uhr noch in einem der Busse aufhalten, sollen dann an der nächsten Haltestelle aussteigen. Ohne die Fahrgäste wollen die Busfahrer die Fahrzeuge dann zu den Stellplätzen in Son Moix und im Gewerbegebiet von Llucmajor fahren.

Auch am Abend, zwischen 18 und 20 Uhr, müssen noch mitfahrende Fahrgäste aussteigen. Solche, die einsteigen wollen, werden von den Fahrern abgewiesen. /sw