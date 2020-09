Sonniges Wochenende, danach zieht das nächste Unwetter über Mallorca

Oft ist es ein schmaler Grat zwischen zu heiß und zu kalt. Doch am Wochenende könnte das Wetter auf Mallorca kaum besser sein. Temperaturen um die 30 Grad erlauben einen lustvollen Sprung ins Meer. Erst mit dem Start der neuen Woche wird es auf der Insel wieder regnerisch.



Der Freitagabend (4.9.) klingt bewölkt aus. Ein paar Tropfen kommen wohl vom Himmel. Es sind aber wohl die letzten dieser Woche, Indianer-Ehrenwort. In der Nacht "kühlt" es auf 17 Grad ab in der Inselmitte ab, Palma de Mallorca könnte bei 20 Grad eine Tropennacht haben.



Trotz des Regens der vergangenen Tage gibt es auf der Insel noch kleine Gebiete, wo der spanische Wetterdienst Aemet vor einer hohen Waldbrandgefahr warnt:





Derstartet. Im Tagesverlauf zieht zwar die ein oder andere Wolkenformation am Himmel vorbei, den Regenschirm brauchen Sie aber wie versprochen nicht. Llucmajor und Porreres knacken wohl gerade so die 30-Grad-Marke, die anderen Gemeinden der Insel bleiben knapp darunter. An der Küste weht der. Beim Sprung ins Meer erwartet Sie an der Playa de Palma und der Playa de Muro eineMZ Livecam : So sieht es gerade auf Mallorca ausbleiben die Temperaturen im Vergleich zum Vortag. Amgeht es ähnlich weiter. In er Inselmitte und in Palma de Mallorca liegen die. Tagsüber gibt es viel Sonne, wobei sich im Verlauf vom Westen her ein paar Wolken an den Himmel mogeln.Der Blick auf denverdirbt die Laune., die vereinzelt heftig ausfallen können, meint Aemet. Der Wetterdienst könnte kurzfristig noch eineausgeben. So geht es dann tatsächlich auch fast die ganze Woche weiter. Liebe Leser, genießen Sie lieber am Wochenende den Strand . Zeit zum Rumgammeln in den eigenen vier Wänden haben Sie danach genug. /rp