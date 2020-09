Corona-Maßnahmen: Die Polizei verscheucht die Strandbesucher auf Mallorca per Hubschrauber

Die Guardia Civil hat damit begonnen, die Strände mit einem Helikopter zu überfliegen. Dadurch soll die Einhaltung der Corona-Maßnahmen auf Mallorca kontrolliert werden.

Wie in einem Video der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zu sehen ist, überfliegt der Hubschrauber im Tiefflug den Strand. Er soll in der Dämmerung mit einem Scheinwerfer noch verbliebene Strandbesucher ausfindig machen. Per Lautsprecher errinern die Beamten zudem daran, dass die Strände täglich zwischen 21 und 7 Uhr geräumt werden müssen.

Das gleiche gilt für die Parks der Stadt, wo Polizeistreifen kontrollieren. Die Guardia Civil klappert auch Altersheime und abgelegene Fincas auf dem Land, wo sie ältere Bewohner vermuten, ab, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist. Durch die Pandemie droht den älteren Bewohnern Vereinsamung.

Die Policía Local indes ist damit beauftragt, die Personen zu kontrollieren, die unter Quarantäne stehen. Dafür händigt die Regierung den Beamten eine Liste mit den betreffenden Personen aus.

