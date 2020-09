Warnstufe Orange: Mallorca bereitet sich auf das nächste heftige Unwetter vor

Die Schäden vom Unwetter von vergangener Woche sind auf Mallorca noch nicht gänzlich beseitigt. Die Inselpolitiker wollen die betroffenen Gebiete von der Zentralregierung zu Katastrophenzonen erklären lassen. Dabei könnte es nun noch schlimmer werden. Das nächste Unwetter zieht über Mallorca.

Am Sonntag hat die Insel noch Gnadenfrist. Nach einem sonnigen Vormittag zieht der Himmel im Tagesverlauf Stück für Stück zu. An Abend sind ein paar Tropfen möglich, aber eher unwahrscheinlich. Die Höchsttemperaturen strecken sich nach der 30-Grad-Marke, erreichen diese wohl aber nicht. 29 Grad werden es in der Inselmitte, an den Küsten ein Grad kühler. Bei Wassertemperaturen von 26 Grad an der Playa de Palma ist ein Sprung ins Meer weiter möglich.

In der Nacht kühlt es auf bis zu 16 Grad ab. Das Unwetter könnte Mallorca schon in den Morgenstunden erreichen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Warnstufe erhöht. Anfangs galt für weite Teile der Insel noch die Wanrstufe Gelb, mittlerweile gilt für die ganze Insel von 3 bis 16 Uhr die Warnstufe Orange. Bis zu 50 Millimeter Niederschlag sind pro Stunde möglich.

MZ Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Regenfälle samt Gewitter können teilweise sehr heftig ausfallen und sind auch andauernd. Hagel kann nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturen sinken spürbar, die Höchstwerte schaffen in manchen Gemeinden nicht einmal die 20-Grad-Marke. Nachts kühlt es auf 15 Grad ab.

Besserung ist nicht in Sicht. Am Dienstag gilt die Warnstufe Gelb den ganzen Tag. Im Norden und der Tramuntana gilt Warnstufe Orange. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an.

Auch am Mittwoch ist das Unwetter noch nicht vorbei. Eine Warnstufe gibt es noch nicht, doch den Norden der Insel dürfte es wieder heftiger treffen. Erst Richtung Wochenende kommt dann zaghaft die Sonne wieder raus. Liebe Leser, machen Sie ihr Zuhause wetterfest! /rp