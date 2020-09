Heftiges Herbstgewitter hat Mallorca im Griff

Ein intensives Herbstgewitter hat Mallorca im Griff. In der Nacht auf Montag (7.9.) haben intensive Regenfälle eingesetzt, es blitzt und donnert über der Insel.

Am intensivsten schüttete es am Morgen im Südwesten von Mallorca. In Calvià wurden innerhalb von sechs Stunden 87 Liter pro Quadratmeter registriert, wie der spanische Wetterdienst Aemet gegen 9 Uhr per Twitter mitteilte. Dahinter folgen Andratx (63 Liter), Banyalbufar (38) und Port de Sóller (21). Die bislang stärksten Windböen wurden unterdessen mit 68 Kilometern pro Stunde in Capdepera im Nordosten von Mallorca registriert.

MZ Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Fotos von MZ-Lesern zeugen von Felsabgängen in der Cala Llamp in der Gemeinde Andratx. Das Wasser im Hafen von Port d'Andratx hatte sich aufgrund eines über die Ufer getretenen Sturzbach bräunlich verfärbt. Der Rettungsdienst 112 registrierte am Morgen balearenweit 28 Zwischenfälle.

In Palma de Mallorca sperrte die Polizei eine Ausfahrt zum Paseo Marítimo an der Hafenmole wegen der überschwemmten Fahrbahn. Die Stadtverwaltung erließ - wie nach starken Regenfällen üblich - ein Badeverbot an den Stränden Can Pere Antoni, Ciutat Jardí und Cala Major. Wegen Steinschlags erwies sich unterdessen die Landstraße zwischen Port de Pollença und dem Leuchtturm von Formentor (Ma-2210) als unpassierbar.

Der spanische Wetterdienst Aemet hatte zuvor die Warnstufe wegen Starkregen und Gewitter von Gelb auf Orange erhöht. Sie gilt bis Montagabend. Bis zu 50 Millimeter Niederschlag sind pro Stunde möglich, in zwölf Stunden können gar 100 Liter pro Quadratmeter fallen. Die Regenfälle samt Gewitter können teilweise sehr heftig ausfallen und sind auch andauernd. Hagel kann nicht ausgeschlossen werden.

Der spanische Zivilschutz warnt insbesondere vor der Gefahr von Überschwemmungen. Das Fahrzeug sollte auf keinen Fall in der Nähe von Sturzbächen geparkt werden, die über die Ufer treten könnten. Werde der Pkw vom Wasser mitgerissen, solle man auf keinen Fall versuchen, ihn zu retten, sondern sich selbst in Sicherheit bringen.



Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung. Die, die Höchstwerte schaffen in manchen Gemeinden nicht einmal die 20-Grad-Marke. Nachts kühlt es auf 15 Grad ab.

Hintergrund: Gelb, Orange, Rot - das bedeuten die Warnstufen

Die Herbstgewitter - auch gota fría genannt - hatten am vorvergangenen Wochenende eingesetzt, vor allem im Nordwesten von Mallorca richtete ein Unwetter Schäden an. Da zahlreiche Bäume abgerissen und Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist ein Antrag auf Erklärung zum Katastrophengebiet in Vorbereitung, um so Direkthelfen zu erhalten.

Besserung ist frühestens Mitte der Woche in Sicht. Bis einschließlich Mittwoch (9.9.) gilt auf Mallorca ortsweise die Warnstufe Orange, am Donnerstag noch die Warnstufe Gelb. Die Temperaturen steigen am Dienstag im Vergleich zum Vortag leicht an. Erst Richtung Wochenende kommt dann laut Vorhersage wieder zaghaft die Sonne heraus. /ff

