Branchenverband: 28 Prozent der Hotels auf Mallorca geöffnet

Noch 28 Prozent der Hotels auf Mallorca haben derzeit geöffnet. Das hat die Vizepräsidentin der Branchenvereinigung FEHM, María José Aguiló, am Mittwoch (9.9.) in einer Mitteilung an die Medien bekannt gegeben. Rund 230 der Vereinigung angeschlossene Häuser hielten bislang die Stellung, um Gäste trotz Quarantäne-Pflicht und Reisewarnung und unter Einhaltung aller Hygiene-Vorgaben zu empfangen.

Vergleichsweise viele Hotels seien im Gebiet der Playa de Palma noch geöffnet, Aguiló nannte in ihrer Video-Botschaft zudem Cala d'Or, Pollença und Playa de Muro als weitere Beispiele. Auch exklusive Häuser mit Alleinstellungsmerkmal stünden vergleichsweise gut da.

Die Vizepräsidentin versicherte, dass man jegliche Verbesserung der Corona-Situation nützen werde, um in der Nach- und Nebensaison Gäste zu empfangen, stets unter Einhaltung aller geltenden Hygiene-Standards. Des Weiteren wäre es zu begrüßen, wenn die von Madrid angekündigten Bemühungen um sichere Reisekorridore mit Großbritannien und Deutschland zustande kommen sollten. /ff

