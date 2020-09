Am Wochenende kehrt das Strandwetter nach Mallorca zurück

Es deutet zwar derzeit nicht viel darauf hin, Mallorca schwebt aber immer noch in Unwettergefahr. Der spanische Wetterdienst hat für den Donnerstag (10.9) die Warnstufe Gelb ausgegeben. Am Wochenende soll damit dann endlich Schluss sein.

Die Warnstufe gilt auf der ganzen Insel bis 20 Uhr. Es kann vereinzelt zu heftigen Schauern und Gewittern kommen, muss aber nicht. Die Temperaturen erreichen inselweit Höchstwerte von 26 Grad.

In Palma de Mallorca und Andratx gibt es wohl eine Tropennacht mit Tiefstwerten von 20 Grad, auf der restlichen Insel sinken die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke.

MZ Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ab Freitag gelten keine Warnstufen mehr. Im Osten kann es aber nochmal regnen. Ansonsten gibt es nur wenige Wolken am Himmel und Sonnenschein. Die Temperaturen stehen im leichten Aufwärtstrend, 28 Grad sind möglich. Nachts bleibt es unverändert.

Das Wochenende wird schön. Bei einem Sonne-Wolken-Mix, die Regenwahrscheinlichkeit ist äußerst gering, kann der Strand genossen werden. An der Playa de Palma können Sie sich auf eine Wassertemperatur um die 25 Grad einstellen. Die Temperaturen an Land durchbrechen in der Inselmitte die 30-Grad-Marke, an der Küste bleiben die Werte knapp darunter.

In der kommenden Woche soll es dann schon wieder wechselhaft und regnerisch werden, wenngleich es wohl aber kein heftiges Unwetter gibt. /rp