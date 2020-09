59 Hotels an der Playa de Palma noch geöffnet

Wenig los an der Playa de Palma, aber immer noch mehr als in vielen anderen Orten der Insel.

Die Hoteliers an der Playa de Palma versuchen, der Coronakrise zu entkommen, viele halten weiter die Stellung. Laut einer Mitteilung des Hoteliersverbandes der Playa de Palma sind derzeit noch etwa 55 Prozent der Hotels, die in diesem Jahr aufgemacht haben, weiterhin geöffnet - und damit deutlich mehr als in den meisten anderen Gebieten der Insel. In Betrieb seien derzeit 59 Hotels, im August waren es noch 107 Häuser. 86 Hotels öffneten angesichts der Pandemie in dieser Saison erst gar nicht.

Natürlich würden in den kommenden Wochen peu a peu viele weitere Hotels schließen, erklärte die Sprecherin der Hoteliersvereinigung der Playa, Isabel Vidal. Im August sei eine Auslastung von durchschnittlich 40,42 Prozent registriert worden. Wie üblich, kamen die meisten Urlauber dabei aus Deutschland. Der Anteil beträgt 42,9 Prozent. Dahinter folgten Urlauber aus Spanien (19 Prozent) und Frankreich (9 Prozent). Die Aussichten zur Auslastung für den Herbst sind bescheiden. Für September werden rund 22,8 Prozent und für Oktober 20 Prozent erwartet. /jk