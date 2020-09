Warm-wolkiger Wochenstart beim Wetter auf Mallorca

Das wettertechnisch schöne Wochenende auf Mallorca geht in die Verlängerung: Der Wochenstart gestaltet sich freundlich. Am Montag (14.9.) sind in Santa María del Camí und in Porreres Höchsttemperaturen von 32 Grad möglich, der Rest der Insel kann das überwiegend sonnige Wetter bei rund 30 Grad genießen. Am späteren Nachmittag wird es vielerorts etwas bewölkt.

Der Sonne-Wolken-Mix setzt sich am Dienstag und Mittwoch fort, wobei die Wolken Mallorca vor allem am Mittwoch und Donnerstag im Griff haben werden: Der Himmel zeigt sich mit fortschreitender Stunde immer stärker bedeckt. Am Dienstag (15.9.) kann es morgens außerdem ziemlich neblig werden.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Bei den Temperaturen sind keine größeren Schwankungen zu erwarten. In der Nacht kann es anfangs bis auf angenehme 17 Grad runterkühlen, ab Mittwoch pendeln sich die Nächte bei etwa 20 Grad ein.

Gegen Ende der Woche wird das Regenrisiko wieder etwas größer: In Palma de Mallorca beträgt es am Donnerstag (17.9.) noch 15 Prozent, am Samstag schon 20 und am Sonntag 30 Prozent. Ein Unwetter ist derzeit aber nicht in Sicht. /bro