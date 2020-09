Armengol kündigt Restriktionen für weiteres Viertel in Palma an

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat für Ende dieser Woche Corona-Restriktionen für weitere Viertel in Palma de Mallorca angekündigt. Betroffen sind Teile der von dem Gesundheitszentrum Arquitecte Bennàssar betreuten Quartiere im Nordosten der Stadt. Die Corona-Kurve auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln habe sich zwar in den vergangenen Tagen etwas abgeflacht, dennoch müsse man beharrlich bleiben und dürfe angesichts der Risiken nicht nachlässig werden, so die Sozialistin am Dienstag (15.9.) im Balearen-Parlament.

Bislang gibt es einen lokalen Lockdown für das Gebiet von Son Gotleu, einen dichtbesiedelten sozialen Brennpunkt im östlichen Stadtgebiet. Der Gesundheitsdistrikt Arquitecte Bennàssar grenzt daran an und liegt nordwestlich der Plaça d'Espanya rund um die Stierkampfarena. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um ein Gebiet zwischen dem Carrer 31 de Desembre (und dessen Verlängerung Alfons el Magnànim) und dem Carrer Aragó sowie zwischen dem Innenstadtring und der Ringautobahn. Dazu gehören unter anderem der Carrer d'Eusebi Estada und die Plätze Obelisco, Supositorio (Cardenal Reig) und Capitol (Alexander Fleming).

Es handelt sich größtenteils um dicht besiedelte, einheimisch geprägte mittelständische Wohnviertel. In welchen Quartieren genau welche Restriktionen gelten sollen, werde noch bis zu der für Mittwoch (16.9.) geplanten Veröffentlichung im Gesetzesblatt entschieden, so Javier Arranz, Corona-Sprecher der Balearen-Regierung, am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Die Ankündigung von Armengol kommt nicht überraschend, zuletzt waren in diesem Gesundheitsdistrikt höhere Corona-Zahlen als in Son Gotleu registriert worden - in dem Zeitraum zwischen dem 21. August und dem 3. September 5,20 Corona-Fälle pro 1.000 Einwohner. Unklar war zunächst, ob die Einschränkung der Bewegungsfreiheit genauso umfangreich ausfällt wie in Son Gotleu, wo die Bewohner seit Ende vergangener Woche ihr Viertel nur in berechtigten Fällen verlassen dürfen. Neben Arquitecte Bennàssar soll es zudem auch Restriktionen in einzelnen Gebieten auf Ibiza geben. /ff

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen auf den Balearen



