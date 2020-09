Weiter bestes Strandwetter auf Mallorca

Mallorca genießt den Spätsommer. Die Sonne lacht am strahlendblauen Himmel. Das Wetter zeigt sich auf der Insel dieser Tage konstant.

Während der spanische Wetterdienst Aemet für den Donnerstag auf dem spanischen Festland in einigen Regionen Unwetter vorhersagt, bleibt das Wetter auf Mallorca schön. Wolken gibt es nur wenige am Himmel, der Wind weht an der Küste schwach.

Bis auf einige Küstenorte knacken die Temperaturen inselweit die 30-Grad-Marke. Der Höchstwert liegt in Porreres bei 32 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen knapp unter die 20-Grad-Marke. Einige Gebiete schaffen das nicht und haben daher eine Tropennacht.

Fast unverändert geht es am Freitag weiter. Nach einem diesigen Morgen zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 33 Grad, da kann man schon wieder ins Schwitzen kommen.

Das Wetter am Wochenende lässt sich auch mit wenigen Worten beschreiben. Es bleibt schön. Die Temperaturen sinken leicht und bewegen sich am Sonntag um die 30-Grad-Marke. Ansonsten gibt es viel Sonne und wenige Wolken. Erst in der kommenden Woche steigt die Regenwahrscheinlichkeit langsam an. /rp