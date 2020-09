Corona-Fälle schwächen die Ortspolizei von Manacor

Die Ortspolizei von Manacor geht derzeit auf dem Zahnfleisch. Das Coronavirus hat sich bei den Beamten ausgebreitet und die Belegschaft um ein Viertel reduziert.

Das "Diario de Mallorca" bezieht sich auf Informationen aus Polizeikreisen. Demnach seien acht Beamten in der vergangenen Woche positiv getestet worden. Sechs Polizisten hatten sich nach der Arbeit getroffen, fünf von ihnen sind nun infiziert. Ein weiterer Beamter hat sich den Informationen zufolge außerhalb des Reviers angesteckt und auf der Arbeit zwei Kollegen infiziert.

Zudem sind 13 Ortspolizisten von Manacor in Quarantäne, da sie in Kontakt mit den Infizierten standen. Ihre PCR-Tests fielen zwar negativ aus, dennoch müssen als Vorsichtsmaßnahme zwei Wochen lang noch ausharren. Von insgesamt etwa 90 Beamten fallen derzeit also 21 aus. Die Polizei geht davon aus, mit Änderungen im Dienstplan die wichtigsten Dienste weiter abdecken zu können. /rp

