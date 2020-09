Maske, Rauchen, Gastro - das sind die aktuellen Corona-Vorschriften auf Mallorca

Maskenpflicht, Rauchverbot, Regeln für die Gastronomie: Fast wöchentlich erlässt die balearische Landesregierung neue Corona-Restriktionen für Mallorca. Hier fassen wir den Stand der Dinge (17.9.) zusammen.

Maskenpflicht

Die auf den Balearen geltende Maskenpflicht wurde zuletzt am 28. August verschärft. Seitdem muss die Maske von konkreten Ausnahmen abgesehen stets im öffentlichen Raum getragen werden - auch während der Zeit, in der Gäste im Restaurant auf ihr Essen warten, am Arbeitsplatz, soweit drinnen gearbeitet wird und keine physische Trennung zwischen den Arbeitnehmern besteht, sowie an Uferpromenaden von geschlossenen Ortschaften.

Der öffentliche Raum bezieht sich zum einen auf geschlossene Räume - öffentliche Verwaltung, öffentlich genutzte Einrichtungen und Geschäfte aller Art. Zum anderen gilt die Maskenpflicht auch im Freien, sofern man sich in geschlossenen Ortschaften aufhält. Wandern in der Tramuntana ist also ohne Maske möglich, genauso wie das Sonnenbad am Strand oder am Pool, sofern der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Dasselbe gilt für den Individualsport - Jogger brauchen keine Maske, müssen aber Passanten und anderen Sportlern mit genügend Sicherheitsabstand ausweichen.

Rauchen zählt nicht mehr als Ausnahme - wer sich in öffentlichen Räumen, wo Maskenpflicht gilt, eine Zigarette anzündet, muss mit einer Geldbuße in Höhe von 100 Euro rechnen. Im öffentlichen Nahverkehr ist Essen und Trinken verboten, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu gewährleisten.

Ausgenommen von der Pflicht sind Kinder unter sechs Jahren sowie Personen mit ärztlich attestierten Erkrankungen, denen aus medizinischer Sicht keine Maske zugemutet werden kann.

Treffen

Bei privaten Treffen dürfen maximal zehn Personen zusammenkommen, soweit diese nicht ohnehin demselben Haushalt angehören. In den vom Lockdown betroffenen Vierteln in Palma wurde dieses Limit auf 5 reduziert. Die Landesregierung empfiehlt, Treffen von Gruppen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Tagungen und Kongresse sind erlaubt - unter Einhaltung von Sicherheitsabstand und Maskenpflicht - bis zu einer Teilnehmerzahl von 150 Personen sowie 75 Prozent des sonst gestatteten Gästelimits.

Auf Bestattungen und Trauerfeiern sind maximal 30 Teilnehmer im Freien und 15 Teilnehmer in Innenräumen erlaubt. Bei Hochzeiten gilt ein Limit von 125 Personen im Freien und 75 in geschlossenen Räumen. Veranstaltungsorte müssen dabei ein Limit von 50 Prozent der sonst erlaubten Gästezahl beachten.

Städtische Strände und Parks werden zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr morgens geschlossen, um Zusammenkünfte gerade von jungen Leuten zu unterbinden - es gibt keine Absperrung im physischen Sinn, stattdessen wird der Zugang kontrolliert.

Gastronomie

Restaurant- und Café-Gäste müssen das Lokal mit Maske betreten und dürfen sie erst zum Essen und Trinken ablegen.

Es gilt ein generelles Rauchverbot - auch an Tischen im Freien, auch unter Einhaltung des Sicherheitsabstands.

Bars und Cafés, die unter normalen Umständen bis zu 50 Gäste einlassen dürfen, müssen ein Limit von 75 Prozent dieser Gästezahl einhalten. Für größere Gastronomie-Betriebe gilt ein Limit von 50 Prozent. Die Tische müssen so aufgestellt sein, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Sport

Kontaktsportarten sind vorerst bis 1. Oktober verboten, dazu zählen auch Sportarten, in denen Gruppen aufeinander treffen, sprich Mannschaftssportarten. Fußballer aber dürfen weiterhin trainieren, wenn sie den Mindestabstand einhalten - Laufeinheiten sind in Ordnung, gemeinsames Training mit Ball ist tabu. Während viele Vereine auf Mallorca derzeit freiwillig auf ihr Training verzichten, gelten Ausnahmen für Sportler und Vereine, die auf nationaler Ebene spielen.

Fitnessstudios haben geöffnet, dürfen aber nur 50 Prozent der sonst zugelassenen Kunden einlassen. Je nach sportlicher Betätigung oder Kurs im Zentrum müssen gesonderte Regeln zum Mindestabstand und Maskenpflicht beachtet werden.

Hinsichtlich der Zuschauer bei Sportveranstaltungen gilt ein Limit von 1.000 in offenen Stadien und 300 in Hallen. Es gilt eine maximale Auslastung von 75 Prozent. Der Mindestabstand muss auch im Sitzen eingehalten werden (also Plätze frei lassen), Bei Real Mallorca sind derzeit keine Zuschauer erlaubt. /ff/rp

