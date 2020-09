Auch am vierten Tag in Folge streiken die Busfahrer in Palma de Mallorca

Nach sechseinhalb Stunden Verhandlungen mit dem Präsidenten der Stadtwerke und wichtigen Einigungen entschied sich das Streikkomittee für eine Verlängerung des Ausstandes

Seit Montag befinden sich die Busfahrer und andere Mitarbeiter der Stadtwerke EMT in Palma de Mallorca im unbefristeten Streik. Und auch der Donnerstag (17.9.) wird wohl ins Land ziehen, ohne dass sich daran etwas ändert. Tausende Passagiere werden lange oder vergeblich auf ihre Busse warten, die in deutlich größeren Abständen unterwegs sind oder ganz ausfallen. Nach einem sechseinhalbstündigen Treffen am Mittwoch (16.9.) mit dem Präsidenten der Stadtwerke und Stadtrat für Mobilität, Francesc Dalmau, hat das Komittee entschieden, sich gegen 21 Uhr vom Verhandlungstisch zu erheben und den Streik beizubehalten.

Dalmau bedauerte diese Haltung und erklärte in einer Pressemitteilung, dass man trotz schwieriger Gespräche bereits in 10 von 16 Punkten zu einer Einigung gekommen sei. Unter anderem bekommen die Fahrer die Hälfte ihrer Urlaubstage aus dem vergangenen Jahr wieder, die sie während des Alarmzustandes in Spanien genommen hatten.

Kritische Punkte sind derzeit unter anderem die Arbeitszeiten der Angestellten in der Werkstatt, die die Busse repariert und wartet. Die Stadtwerke hatten die Werkstatt vor Kurzem wieder von einer Privatfirma übernommen und will nun auch am Wochenende und an Feiertagen Dienste ansetzen, wogegen sich die Fahrer wehren. Das widerspräche dem Tarifvertrag. Neu eingestellte Mitarbeiter könnten mit einer Änderung des Vertrages durchaus zu Wochenenddiensten gezwungen werden.

Uneinigkeit gibt es auch noch dabei, wie mit rund 150 Fahrern umgegangen werden soll, die derzeit auf Abruf bereitstehen und wegen der Krise nicht im Einsatz sind. Das Streikkomittee verlangt, dass die Stadtwerke alle Fahrer wieder einsetzen, bei der Stadt verweist man auf die Folgen der Coronakrise, die zu einem Passagierrückgang von 60 bis 80 Prozent geführt hat. Die Stadtverwaltung habe bereits 16 Millionen Euro in die EMT zuschießen müssen in diesem Jahr, um alle Gehälter zu bezahlen.

Dalmau appellierte an die Fahrer, zum Verhandlungstisch zurückzukehren. "Ich verlange ein wenig Verständnis für die Situation, in der wir uns gerade befinden", sagte er. Der Streik sei "ungerecht" und schade denen, die den öffentlichen Nahverkehr nun mehr bräuchten als je zuvor: den Bürgern. /jk