Im Video: So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Da hat Mallorca nochmal Glück gehabt. Auf dem Festland schüttet und kracht es derzeit gewaltig. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für fast ganz Spanien eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auf der Insel bleibt es vorerst schön.

Der Freitag ist zwar bewölkt gestartet, es bleibt wohl aber trocken. Die Regenwahrscheinlichkeit bewegt sich zwischen null und fünf Prozent. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 33 Grad in der Inselmitte, an der Küste liegen sie um die 30-Grad-Marke.

Das Wasser an der Playa de Palma ist laut Aemet 27 Grad warm. Das Wochenende startet mit einer Tropennacht. Auf der ganzen Insel bleiben die Temperaturen bei 20 Grad oder mehr.

Am Samstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Am Vormittag könnten ein paar Tropfen vom Himmel fallen, am Nachmittag klart der Himmel auf. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag, der Wind weht höchstens schwach.

Am Sonntag wird es einen Tick kühler. Die Höchsttemperaturen liegen dann um die 30-Grad-Marke. Es ist weitestgehend unbewölkt, wobei im Osten die Anzahl der Wolken im Tagesverlauf zunimmt. An der Küste kann der Wind böig wehen.

Die neue Woche startet zwar noch mit einem schönen Montag, doch schon ab Dienstag soll es schmuddlig werden. Dann regnet es ziemlich sicher. /rp