Gesundheitsministerin: Corona-Restriktionen auf Mallorca zeigen Wirkung

Die Restrikionen in mehreren Vierteln von Palma de Mallorca zeigen nach Einschätzung der balearischen Landesregierung Wirkung. Nach zehn Tagen lokalem Lockdown im Großraum von Son Gotleu sei die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf die Hälfte gefallen, so Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Dienstag (22.9.) im Balearen-Parlament. Die lokalen Restriktionen, die nach strengen sanitären Grundsätzen erfolgt seien, hätten Mallorca vor drastischeren Maßnahmen bewahrt. Dabei sei es nicht um eine Abschottung der lokalen Bevölkerung, sondern um deren Schutz gegangen.

Im einzelnen sei die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von zehn Tagen im Gesundheitsdistrikt von Son Gotleu von 10 auf 5 gefallen. Die Rate der positiven Tests ging von 13 auf 7 Prozent zurück. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen bezifferte Gómez für Son Gotleu mit 145 - eine Woche zuvor lag dieser Wert noch bei 294.

Angesichts der massiven Kritik der Oppositionsparteien zur Corona-Lage auf Mallorca beteuerte die Gesundheitsministerin, dass die Lage auf den Balearen "nicht dramatisch" sei, man könne von einer "gewissen Kontrolle" sprechen, die Lage sei nicht mit der im März vergleichbar, gibt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" die Worte von Gómez wider. Spanienweit stehen die Balearen demnach auf dem 13. Rang der am stärksten betroffenen Regionen, und die Corona-Zahlen gingen derzeit - auf hohem Niveau - zurück. Der Reproduktionswert - also die Zahl der Menschen, die eine infizierte Person ansteckt - liege mit 0,7 inzwischen unter dem kritischen Wert von 1. Der Druck auf die Krankenhäuser habe nachgelassen, es gebe weniger Einweisungen, auch die Zahl der Intensivpatienten sei stabil. Am meisten Sorge bereitet weiterhin die Lage in den Seniorenheimen.

Zuvor hatte die Ministerin für öffentliche Verwaltung, Isabel Castro, darüber informiert, dass derzeit balearenweit mehr als 1.100 Sanktionsverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln anhängig seien. Innerhalb der vergangenen sieben Tage seien 104 Verfahren von Inspektoren der Landesregierung oder Vertretern der Polizeibehörden eröffnet worden, vor allem wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht, privaten Versammlungen, auf denen die Sicherheitsabstände nicht eingehalten worden seien, sowie Lokalen, die Vorgaben nicht einhielten. Es sei aber davon auszugehen, dass nur ein gewisser Teil dieser Verfahren letztlich eine Geldstrafe zur Folge habe. /ff

