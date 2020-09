Warnstufe Orange: Wieder Warnung vor Unwetter auf Mallorca

Die oft zitierte Ruhe vor dem Sturm herrscht derzeit auf Mallorca. Bei einem Sonne-Wolken-Mix ist das Wetter ganz angenehm. Damit ist gegen Ende der Woche Schluss. Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Orange ausgegeben. Es wird windig und kühler.

In den bewölkten Phasen am Mittwoch (23.9.) kann es hin und wieder regnen. Es herrscht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Regenfälle ortsweise heftig ausfallen. Gegen Abend klart der Himmel auf, der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung.

Die Temperaturen knacken in Pollença die 30-Grad-Marke, in den anderen Gemeinden bleiben die Höchstwerte ein bis zwei Grad darunter. In einigen Orten, wie Palma de Mallorca, gibt es eine Tropennacht mit Temperaturen um die 22 Grad. Inselweit liegen die Tiefstwerte nachts bei 18 Grad.

MZ Livecam: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Donnerstag gibt es nochmal Strandwetter. Der Tag startet unbewölkt, im Verlauf zieht der Himmel langsam zu. Diesmal wird es aber sicher nicht regnen. Die Temperaturen steigen leicht und erreichen in den Mittagsstunden ihre Höchstwerte um die 31 Grad, hauptsächlich in der Inselmitte und im Norden. Im Süden bleibt es etwas kühler. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 27 Grad.

Die Temperaturen in der Nacht sind im Vergleich zum Vortag ähnlich. Doch in den frühen Morgenstunden vom Freitag kann es zu einem Unwetter mit Starkregen und Gewitter kommen, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, es kann ab und an nieseln.

Der Sturm zieht ab dem Vormittag auf. Aemet hat ab 10 Uhr bis Mitternacht die Warnstufe Orange für die ganze Insel ausgegeben. Der Wind weht aus nordwestlicher Richtung. Im Flachland erreicht er Spitzengeschwindigkeiten von 90 km/h, in den Bergen pusten die Sturmböen mit bis zu 120 km/h.

Ab 16 Uhr gilt zudem für alle Küsten rund um die Insel Warnstufe Orange. Die Wellen erreichen Höhen von etwa drei Metern. Profi-Surfer könnten damit schon etwas anfangen.

Die Temperaturen sinken spürbar. Der Trend setzt sich am Wochenende fort. Dann sollen die Höchsttemperaturen in Palma de Mallorca nur noch bei 23 Grad liegen. Am Samstag wird es erneut stürmisch, die Warnstufen vom spanischen Wetterdienst dürften in Kürze folgen. Während es am Samstag nur vereinzelt regnet, wird der Sonntag eher regnerisch. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt derzeit bei 80 Prozent. /rp