Pflanzen verwechselt: Diebe stehlen Marihuana, das nicht high macht

Dumm gelaufen! Drei Männer wollten sich auf Mallorca mit gestohlenem Marihuana bereichern. Zu ihrem Pech mussten sie feststellen, dass die Pflanzen nicht high machen. Die Polizei nahm zwei Diebe fest und sucht nach dem Dritten.

Wie aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil hervorgeht, ging am 8. September auf der Wache in Sineu eine Anzeige ein, dass in der Nacht zuvor in Sencelles 325 Pflanzen Industrie-Hanf gestohlen wurden. Die Pflanzen ähneln sehr stark anderen Cannabis-Gewächsen, die zur Herstellung von Marihuana genutzt werden. Doch der Industrie-Hanf produziert kein THC, was letztlich für die berauschende Wirkung verantwortlich ist. Aus dem Hanf wird Öl für Kosmetikprodukte gewonnen.

Die Diebe kletterten über eine Mauer und stahlen 300 Pflanzen. Eine Woche später kehrten sie zurück und entwendeten 25 weitere sowie Werkzeug, das auf einen Wert von 1.500 Euro geschätzt wird.

Wahrscheinlich haben die Diebe die Pflanzen als Marihuana verkauft. Ob es enttäuschte Käufer gab, die sich beschwert haben, ist unbekannt.

Die Guardia Civil ermittelte und konnte einen der Diebe schnappen. Dieser verpfiff seine beiden Komplizen, von welchen bislang nur einer von den Polizisten gefunden wurde. Die Diebe haben zehn Pflanzen den Beamten ausgehändigt. Die Polizei ermittelt nun, was aus den anderen wurde. /rp