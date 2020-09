Riesenrummel Dijous Bo in Inca wegen Pandemie abgesagt

Dichtes Gedränge auf dem Dijous Bo wie in den Vorjahren gilt es in diesem Jahr unbedingt zu vermeiden.

Auch der beliebte Riesenrummel Dijous Bo in Inca auf Mallorca ist nun der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen: Das Rathaus der Gemeinde hat am Mitwoch (23.9.) bekannt gegeben, dass das Volksfest, das jedes Jahr im November stattfindet, sowie drei weitere Herbst-Messen, die der "Fira de fires" vorausgehen, aus Sicherheitsgründen ausfallen müssen. Die Verantwortlichen hatten die aktuelle Lage zuvor mit Sicherheitsbeamten und Verantwortlichen des Gesundheitswesens analysiert.

Der Dijous Bo ist die größte Herbstmesse auf Mallorca. Einmal im Jahr treffen sich eigentlich Viehzüchter, Handwerker, Kunsthandwerker, Gastronomen, Floristen und viele weitere Aussteller in der Stadt, um tausenden von Besuchern ihre Waren anzubieten. Für viele ist die Messe auch einfach ein Anlass zum ausgelassenen Feiern. Bereits am Vorabend - dem sogenannten Dimecres Bo - treffen sich vor allem die Einheimischen, um sich die Buden mit weniger Andrang zu beschauen und schon mal ein wenig zu picheln. Nicht in diesem Jahr.

Um die derzeit herrschende komplizierte Lage in den Griff zu bekommen, gilt es laut Bürgermeister Virgilio Moreno, Menschenansammlungen sowie öffentliche Veranstaltungen zu vermeiden. Daher müssen die Gemeinde und alle anderen Inselbewohner in diesem Jahr auch auf den beliebten Riesenrummel verzichten.

Mit der Entscheidung, die Messe abzusagen, halten sich die Verantwortlichen im Rathaus auch an das Verbot, größere Feiern auf den Balearen zu veranstalten, und sorgen stattdessen dafür, dass das Infektionsrisiko unter den Bewohnern nicht ansteigt. /sw