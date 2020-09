Finca-Raub in Inca endet tödlich

Beamte der Guardia Civil in Inca.

Im ländlichen Raum der Gemeinde Inca im Inselinneren von Mallorca hat am Donnerstagabend (24.9.) ein Finca-Besitzer einen Einbrecher niedergestochen. Trotz der Wiederbelebungsversuche seitens der Rettungskräfte und der Polizei verstarb der offenbar 30-Jährige noch am Tatort. Ersten Berichten zufolge hat die Polizei sowohl den Finca-Besitzer als auch zwei mutmaßliche Komplizen des Einbrechers festgenommen.

Die Rettungskräfte waren gegen acht Uhr abends über eine Messerstecherei im Camí de Can Boqueta außerhalb des Ortskerns von Inca benachrichtigt worden. Der Einbrecher wies mehrere Stichwunden in Brust und Bauch auf. Offenbar hatten er und seine Komplizen versucht, auf der Finca Marihuana zu klauen. Der illegale Cannabis-Anbau hat sich in den vergangenen Jahren auf der Insel immer weiter ausgebreitet, die Razzien gegen die Plantagen gehören mittlerweile zum Alltag.

Die beiden Komplizen des Einbrechers konnten zunächst fliehen, wurden dann aber festgenommen. Der genaue Tathergang ist noch unklar, die Polizei ermittelt weiter. /ck

(wird erweitert)