Windstärke 9: Ein Sturm fegt über Mallorca

Die vom spanischen Wetterdienst Aemet ausgegebene Warnstufe Orange ist am Freitag (25.9.) um 10 Uhr gestartet. Der Sturm soll fast das ganze Wochenende Mallorca im Griff haben.

Laut Aemet erreicht der Wind eine Stärke 9 auf der Beaufortskala, was die offizielle Bezeichnung als Sturm rechtfertigt. Die Böen fegen mit bis zu 100 km/h über den Norden der Insel. In den Bergen gar mit bis zu 140 km/h. Im Flachland in den restlichen Gebieten dürften es um die 90 km/h sein.

Auch an den Küsten gilt die Warnstufe Orange. Die Wellen im Meer können Höhen von bis zu fünf Metern erreichen. Was sich zuerst vielleicht nach Spaß für Surfer anhört, kann sich schnell als Todesfalle entpuppen. So hat auch das Innenministerium der Balearen-Regierung am Donnerstag vor dem Sturm gewarnt. Auf Wassersport oder Spaziergänge am Meer sollte verzichtet werden. Obacht gilt vor Objekten, die der Wind mitreißen könnte, wie Dachziegel oder Äste.

Zudem ist es wegen der Waldbrandgefahr streng untersagt, im Freien ein Feuer anzuzünden.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Abgesehen vom Sturm gibt es einen Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen um die 23 Grad. Nachts wird es zum ersten Mal seit Wochen kühl. Die Tiefstwerte liegen bei 14 Grad.

Am Samstag herrscht Warnstufe Gelb auf der ganzen Insel wegen des Sturms. An den Küsten gilt mit Ausnahme der Ostküste (Gelb) die Warnstufe Orange. Im Flachland erreichen die Windböen bis zu 80 km/h, in den Bergen bis zu 100 km/h. Erneut gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, diesmal kann es zu örtlichen Regenschauern kommen.Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Für den Sonntag gilt derzeit nur die Warnstufe Gelb für die Küsten. Es wird wohl regnen, teilweise heftig und von Gewitter begleitet. Der Sturm lässt nach, dass die Böen hin und wieder aber 80 km/h erreichen, kann nicht ausgeschlossen werden. An den Temperaturen ändert sich erneut nichts.

In der neuen Woche beruhigt sich dann das Wetter etwas. Die Temperaturen bleiben um die 25 Grad, es ist halt Herbst. /rp