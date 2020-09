Mehrere Wohnhäuser auf Mallorca wegen Großbrand evakuiert

Der Wind heizte das Feuer an und verwandelte die Albufera in ein Flammenmeer

Der Wind heizte das Feuer an und verwandelte die Albufera in ein Flammenmeer Foto: @xarxaforestal / Twitter

Das Feuer war am Freitagabend (25.9.) entdeckt worden. Auch am Samstagvormittag war es noch nicht unter Kontrolle. Mehrere Wohnhäuser mussten evakuiert werden

Das Feuer war am Freitagabend (25.9.) entdeckt worden. Auch am Samstagvormittag war es noch nicht unter Kontrolle. Mehrere Wohnhäuser mussten evakuiert werden Video: DM

Ein Großbrand in dem Feuchtgebiet S'Albufera in der Gemeinde Muro im Norden von Mallorca hat die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag (26.9.) auf Trab gehalten. Mehrere Wohnhäuser in der Gegend Cases de Son Sant Martí mussten evakuiert werden. Noch immer ist das Feuer nicht unter Kontrolle. Die Notrufzentrale 112 mahnte auf ihrem Twitter-Account am Samstagmorgen, die Gegend rund um die S'Albufera zu meiden. Neben dem Naturschutzgebiet Albufera breiten sich die Flammen auch in Richtung der Kläranlage von Muro aus.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, war vor allem der starke Wind schuld daran, dass sich das Feuer ungehindert ausbreiten konnte. Böen von bis zu 90 Stundenkilometer heizten die Flammen weiter an. Auch die balearische Forstbehörde Ibanat arbeitet auf Hochtouren daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Ersten Einschätzungen der Notrufzentrale 112 zufolge sind mindestens drei Wohnhäuser komplett durch die Flammen zerstört worden, bei zwei weiteren Häusern sei der Außenbereich in Mitleidenschaft gezogen worden. Personen wurden demnach nicht verletzt. Zerstört wurden schätzungsweise 280 Hektar Landschaft.

Entdeckt worden war das Feuer gegen 18 Uhr am Freitag (25.9.) am Camí de S'Amarador nahe der Landstraße, die Muro mit Can Picafort verbindet. Das nach dem Sommer ausgetrocknete Schilfrohr der Albufera brannte schnell lichterloh. Drei Helikopter des Ibanat waren bis zum Einbruch der Dunkelheit im Einsatz, danach mussten die Bodentruppen übernehmen.

Gegen 20 Uhr rief Ibanat die Gefahrenstufe 1 aus, da Wohngebiete und wichtige Infrastruktur in Gefahr seien. Eine Stunde später wurde die Gefahrenstufe auf 2 erhöht, da Menschen in direkter Gefahr seien. Mittlerweile wurde das Risiko wieder auf 1 herabgestuft.

Auch am Samstagmorgen sind noch immer rund 50 Mitarbeiter der Forstbehörde sowie ebenso viele Einsatzkräfte der Feuerwehr von Inca und Alcúdia im Einsatz. Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt.





Es ist nicht das erste Mal, dass in dem Naturschutzgebiet Albufera ein Brand wütet. Erst im März dieses Jahres hatte ein Feuer für Zerstörung gesorgt. Dass Mallorcas ältestes Naturschutzgebiet in einer ökologischen Krise steckt, ist schon seit Jahren bekannt. Das Salzgehalt in den Kanälen des Feuchtgebiets steigt, Abwässer und Fäkalien gelangen teils ungefiltert in das Kanalsystem, mit dem auch die zahlreichen Lagunen verbunden sind, in denen ein empfindliches Ökosystem gefplegt wird. „Die Artenvielfalt ist in den vergangenen Jahren drastisch gesunken, die Trockenheit ist ein weiteres Problem, das dem Feuchtgebiet zu schaffen macht", erklärte Parkdirektor Maties Rebassa bereits bei einem MZ-Besuch 2018. Auf eine MZ-Anfrage am Samstag (26.9.) über die Dimension der Zerstörung der Flora und Fauna durch den aktuellen Brand reagierte Rebassa bisher nicht. /somo

(Aktualisierungen folgen)