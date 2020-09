Balearen-Regierung interveniert auch in Seniorenheim in Inca

Die Balearen-Regierung hat am Samstag (28.9.) angeordnet, vorübergehend auch die Leitung des privaten Seniorenheims "Seniors Inca" auf Mallorca zu übernehmen, um die steigende Zahl der Corona-Infizierungen in der Einrichtung zu stoppen. Das gab das balearische Gesundheitsministerium am Sonntag (27.9.) in einer Pressemitteilung bekannt.

Wie es heißt, seien derzeit 32 von 113 Bewohnern infiziert, hinzu kämen sechs infizierte Mitarbeiter. Zwölf der betroffenen Bewohner müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, gestorben ist bisher niemand. Den Angaben des Ministeriums zufolge waren am 12. September alle Bewohner mit einem PCR-Test auf Covid-19 getestet worden und es durchweg negative Ergebnisse gegeben. Am 23. September sei dann ein positiv-Fall entdeckt worden, woraufhin nochmals alle anderen Bewohner getestet wurden.

Auf die Bitte der Heimleitung hin soll die Koordination der Residenz nun für die kommenden 20 Tage von Profis des Gesundheitsministeriums übernommen werden, um die Abschirmung infizierter und nichtinfizierter Bewohner sicherzustellen und nötigen medizinischen Beistand zu leisten.





Erst vor einer Woche hatte die Balearen-Regierung auch im Altenwohnheim "Bell Entorn" in Sóller interveniert. Dort sind bisher acht Bewohner an den Folgen von Covid-19 verstorben. Derzeit (Stand: Sonntag, 27.9.) zählen 181 Bewohner von Seniorenheimen auf den Balearen zu den "aktiven" Covid-19-Patienten, 105 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt. Seit Ausbruch der Pandemie sind 141 Altenheimbewohner an den Folgen der Viruserkrankung verstorben. /somo