Corona-Fälle auf der "Mein Schiff 6" im Mittelmeer

Die Reedereien hatten den Start der Kreuzfahrten im Mittelmeer nach einem zum Teil verlorenen Corona-Jahr herbeigesehnt, und schon kehrt nach kurzer Zeit Ernüchterung ein. Auf der "Mein Schiff 6", die auch auf Mallorca in der Vergangenheit regelmäßig Station machte, sind am Montag (28.9.) ein Dutzend positive Covid-19-Befunde bekannt geworden.

"Am Montagfrüh haben wir von einem externen Labor positive Testergebnisse von zwölf Crew-Mitgliedern der 'Mein Schiff 6' erhalten", teilte die Reederei Tui Cruises in Hamburg mit. Weiter heißt es, dass keines der betroffenen Besatzungsmitglieder Symptome zeige. Die Betroffenen seien an Bord isoliert worden und würden dort nun erneut getestet. Erste Befunde seien negativ.

Nach Bekanntwerden der Testergebnisse hat der Kapitän laut griechischen Medien die Fahrt, die in Heraklion auf Kreta begann, unterbrochen. Das 295 Meter lange Kreuzfahrtschiff liegt nun vor der kleinen Insel Milos und soll von dort aus den Hafen von Piräus ansteuern.

Tui Cruises hatte erst am 13. September wieder mit Mittelmeer-Kreuzfahrten zunächst in griechischen Gewässern begonnen. An Bord gab es laut dem Unternehmen ein einheitliches Corona-Protokoll. Jeder Gast, der ab September eine Reise an Bord der Mein-Schiff-Flotte unternimmt, muss vor Betreten des Schiffes einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, ist die Passagierkapazität an Bord derzeit auf maximal 60 Prozent begrenzt. Bevor neue Besatzung an Bord kommt, wird diese an Land getestet.

Es kämen nur Besatzungsmitglieder an Bord, die negativ getestet seien, ist auf der Website von Tui Cruises zu erfahren. "Diese begeben sich zusätzlich in 14-tägige Einzel-Isolation auf einer Balkonkabine. Erst dann nehmen die Besatzungsmitglieder ihren Dienst auf", heißt es auf der Website weiter.

Wann die "Mein Schiff 6" wieder einmal auf Mallorca zu sehen sein wird, ist noch unklar. Laut dem Direktor des Lobbyverbandes CLIA, Alfredo Serrano, planen etwa Tui Cruises und Aida derzeit, im November wieder Kreuzfahrten rund um die Kanaren anzubieten. Aufgrund der Pandemite ist in Spanien das Anlaufen von Kreuzfahrtschiffen aber noch untersagt. /jk