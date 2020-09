Mallorcas Strände locken mit warmem Herbstwetter

Warum nicht im Herbst an den leeren sonnigen Strand legen? Foto: MZ-Livecam am Montagmorgen (28.9.)

Gute Nachrichten in Sachen Wetter auf Mallorca. Der Sturm lässt nach, und die Insel erwarten ein paar ruhige und sonnige Herbsttage mit steigenden Temperaturen.

Die Sturmböen der vergangenen Tage nehmen spätestens am Montagnachmittag (28.9.) ab. Der Wind weht dann nur noch schwach aus westlichen Richtungen. Am Montag steigen die Temperaturen in Felanitx maximal auf 26 Grad, in Palma de Mallorca auf 24 Grad. Nachts kühlt es sich auf Werte um die 15 Grad ab.

Am Dienstag (29.9.) bleibt der Himmel blau, und die Sonne erwärmt die Insel bis auf 27 Grad in Palma. Selbst in den Bergen (Lluc) steigen die Tageshöchstwerte auf 24 Grad. Nachts bleibt es mild.

Der Mittwoch beginnt ortsweise mit Frühnebel und auch tagsüber wird es etwas wolkiger. Der auf Süd drehende Wind bleibt schwach. Die Temperaturen bleiben stabil. Die Bewölkung nimmt am Donnerstag weiter zu. Bei Winden aus Südwest bleibt es aber dennoch warm. In Sa Pobla soll das Thermometer sogar 29 Grad anzeigen. /tg