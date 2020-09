Linkskoalition im Rathaus Felanitx geplatzt

Nach einem schwelenden Streit ist im Rathaus Felanitx auf Mallorca die regierende Linkskoalition endgültig geplatzt. Bürgermeister Jaume Monserrat (PI) entband die Ratsleute der Sozialisten von ihren Aufgaben. Die Ratsvertreter der Linksgruppierung Bloc traten daraufhin am Dienstag (29.9.) zurück.

Monserrat sucht jetzt nach einer neuen Mehrheit oder zumindest nach einer stabilen Minderheitsregierung. Als wahrscheinlicher Koalitionspartner boten sich die konservativen Ratsmitglieder der Volkspartei (PP) an. Er werde alles tun, um in diesen schweren Krisenzeiten so bald wie möglich eine handlungsfähige Regierung zu formieren, so Monserrat am Dienstag.

Vorangegangen war ein parteiinterner Streit innerhalb der Sozialisten. Der Ortsverbandsvorsitzende Joan Aznar trat aus der PSOE aus, um als parteiloser Ratsherr weiterzuregieren. Dies galt als Protest gegen Xisco Duarte, der bei den Kommunalwahlen 2019 als sozialistischer Spitzenkandidat angetreten war. Gemäß der Einigung mit PI und Bloc sollte Duarte das Bürgermeisteramt ab 2021 übernehmen. Dies gilt nun als unwahrscheinlich. /tg