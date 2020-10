Neue Bestimmungen zur Einreise nach Deutschland: Was wir wissen - und was nicht

Auch wenige Tage, bevor in vielen deutschen Bundesländern die Herbstferien beginnen, ist weiterhin unklar, welche Bestimmungen künftig für Reiserückkehrer von Mallorca gelten werden. Inwieweit werden die Aussteigekarten von der Bundespolizei kontrolliert? In welcher Form wird es weiterhin kostenlose Tests geben? Wie lange muss man in Quarantäne? Und kann man sich auf die Lohnfortzahlung im Corona-Fall verlassen, selbst, wenn man ein Risikogebiet besucht hat? Und wie lange wird Mallorca überhaupt noch als Risikogebiet gelten? Die MZ trägt für Sie zusammen, welche Fragen sich bereits beantworten lassen und welche nicht.

Was gilt bislang?

Bislang (Stand 1. Oktober) gelten Mallorca und die Nachbarinseln wie alle übrigen Teile Spaniens für Deutschland als Risikogebiet. Wer sich auf Mallorca aufgehalten hat und nach Deutschland zurückkehrt, muss deshalb einen PCR-Test machen. Dies kann entweder maximal 48 Stunden vor der Rückreise auf Mallorca geschehen. Oder binnen drei Tagen nach der Ankunft in Deutschland. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen die Rückkehrer in Quarantäne gehen. Das heißt, sie sollen sich auf direktem Wege nach Hause begeben und das Zuhause nicht verlassen.

Obwohl man verpflichtet ist, mit einer sogenannten Aussteigekarte genaue Angaben über Aufenthaltsort, mögliche Symptome und die gemachten PCR-Tests zu machen, berichten viele Reisende über ihren Eindruck, dass weder die Angaben noch die Testpflicht bisher streng kontrolliert wurden. Wer allerdings nachweisbar gegen die Regeln verstößt, muss bereits jetzt mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.

Wann soll sich die aktuelle Regelung ändern?

Fest steht, dass die Regelungen verschärft werden sollen. Ursprünglich war der 1. Oktober angepeilt, also bevor die deutschen Herbstferien beginnen. Inzwischen wird auf den 15. Oktober verwiesen. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte der MZ Ende September eindeutig: "Die Anpassung der Quarantäne- und Testbestimmungen, wird ... zum 15.10.2020 vorgenommen. Davon getrennt werden muss das Inkrafttreten der digitalen Einreisemeldung (digitale Aussteigekarten)."

Die Änderung tritt also inmitten der Herbstferienzeit in Deutschland in Kraft. Zumindest in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein beginnen ihre Schulferien vor diesem Stichtag. Wer also für diese Zeit eine Reise geplant hat, weiß aktuell nicht, was ihn bei der Rückkehr erwartet.

Was soll sich ändern?

Die Zwangsquarantäne nach der Rückkehr wird sich mit großer Sicherheit verlängern. Wer bislang mit einem frischen Testergebnis aus Mallorca nach Deutschland fuhr, musste ja gar nicht in Quarantäne. Und auch wer den Test am Ankunftsflughafen in Deutschland durchführen ließ, erhielt das Ergebnis meist innerhalb von 24 Stunden.

Künftig soll eine Quarantäne von zehn oder 14 Tagen gelten, die frühestens nach fünf Tagen durch den Nachweis eines negativen PCR-Testsergebnisses abgebrochen werden kann.

Auch die Kontrolle der Einreise soll zentralisiert und damit verstärkt werden. Waren die Daten der Aussteigekarten bislang von den Fluggesellschaften oder Busunternehmen erhoben worden, soll die Bundespolizei nun direkt für die Erhebung, die Kontrolle und die Weiterleitung an die zuständigen Gesundheitsämter zuständig sein. Eine Abgleichung der Daten mit den Personalien im Ausweis sollen Falschangaben à la Max Mustermann verhindern.

Die Umsetzung der Aufgabe der Bundespolizei stößt aber noch an verschiedene Grenzen. Die vom Bund geplante Digitalisierung des Prozesses hat noch nicht stattgefunden. Und die Polizeigewerkschaft stellte gegenüber der Rheinischen Post fest, dass sie weder über die nötigen Kapazitäten noch über die Infrastruktur an den Flughäfen verfüge, um das Vorhaben wie geplant umzusetzen. Auch rechtlich sei es fragwürdig, Einreisende aus dem Schengenraum routinemäßig ohne Vorverdacht zu kontrollieren.

Was gilt für Pendler oder bei geteiltem Sorgerecht?

Neben den allgemeinen Vorschriften gibt es eine Menge Sonderfälle, die das Hin- und Herreisen zwischen Mallorca und Deutschland betreffen. So gibt es regelmäßig reisende Berufspendler oder getrennte Paare, deren Kinder wechselweise bei dem einen Elternteil in Deutschland und beim anderen Elternteil auf Mallorca leben. Solche Sonderfälle regelt eine Verordnung, die nicht nur einen sperrigen Namen hat (Muster-Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus), sondern auch schon etwas veraltet ist, da sie im April zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde. Ob, was und wann hier geändert wird, steht zur Zeit nicht fest.

Weitere drängende Fragen

Unklar ist auch, ob und in welchen Fällen sich Reiserückkehrer auf eine Lohnfortzahlung verlassen können, sollten sie sich in einem Risikogebiet angesteckt haben. Reiseveranstalter wie die Tui gehen zum Beispiel dazu über, wieder verstärkt Flüge auf die Kanaren anzubieten, obwohl auch diese Inseln als Risikogebiet eingestuft sind.

Völlig unklar ist auch, ab wann damit zu rechnen ist, dass Mallorca wieder zu einem sicheren Reisegebiet wird. Bundesregierung, spanische Regierung, Balearen-Regierung und Reiseveranstalter hatten mit einem Pilotprojekt im Juni bewiesen, dass ein großes Interesse besteht, Reisen möglich zu machen, sofern es die Ansteckungszahlen rechtfertigen. Wann das erneut der Fall sein könnte, steht in den Sternen. In den Herbstferien 2020 aber sicherlich nicht. /tg

