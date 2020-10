Guardia Civil entdeckt weiteres Flüchtlingsboot vor Mallorca

Eines der Boote, das in der vergangenen Woche entdeckt wurde.

Eines der Boote, das in der vergangenen Woche entdeckt wurde. Foto: Guardia Civil

Ein weiteres Flüchtlingsboot hat die Guardia Civil am Donnerstag (1.10.) an der Küste von Mallorca entdeckt. Das Boot wurde in der Nähe von S'Estanyol gesichtet. Zunächst wurden fünf mutmaßlich illegale Einwanderer festgenommen. Die Polizei geht von weiteren Insassen aus.

In der vergangenen Woche kamen rund 240 Personen an Bord etwa 20 kleiner Motorboote auf den Balearen-Inseln an. Dieser deutliche Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren lässt die Behörden befürchten, dass Schleuser-Organisationen jetzt verstärkt diese Route anbieten. /tg