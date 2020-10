Mallorcas Teufels-Feiern auf der Kippe

Auch den teuflischen Sant-Antoni-Feiern auf Mallorca geht es in Pandemie-Zeiten an den Kragen. Die verschiedenen Hochburgen - insbesondere Sa Pobla, Artà, Muro und Manacor - entscheiden in diesen Wochen darüber, wie die traditionellen Winter-Fiestas ablaufen können. Das Rathaus Manacor stellte schon einmal klar, dass die üblichen Aktivitäten im Vorfeld - die Ausschreibung der Plakatgestaltung, Fotowettbewerbe, Fassadendekorationen - komplett abgesagt werden. Alle weiteren Entscheidungen werde man unmittelbar vor den fiestas im Januar entscheiden und darauf hoffen, dass niedrigere Fallzahlen zumindest eine kleine Version der Teufelsfeiern ermöglichen.

In den übrigen Hochburgen will man sich abstimmen. Die Fiesta-Beauftragten der verschiedenen Dörfer wollen sich treffen und dann zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. /tg