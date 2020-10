Neue PCR-Teststation für Schüler im Kongresszentrum von Palma de Mallorca

Eine eigene Station für PCR-Tests für Kinder ist am Donnerstag (1.10.) im Kongresszentrum von Palma de Mallorca in Betrieb gegangen. Die sogenannte Kid Covid-Einrichtung soll im Herbst die Gesundheitszentren entlasten und sich um Verdachtsfälle an Schulen und Kindergärten kümmern. Angesichts der vermutlich steigenden Zahl an Atemwegserkrankungen in den kühleren Monaten gibt es nun eine eigene Anlaufstelle für Eltern, die mit ihren Kindern einen PCR-Test machen müssen.

Kid Covid verfügt über einen Kinderarzt, zwei Krankenschwestern, eine Aushilfe und eine Bürokraft und kann maximal 45 Kinder und Jugendliche am Tag testen. Sollte in einer Schule ein Covid-19-Verdachtsfall auftreten, werden die Eltern sowie Kid Covid informiert. Die Teststation vergibt dann Termine für PCR-Tests. Die Einrichtung, die nun seit ein paar Tagen geöffnet ist, führt zwischen 8 und 20 Uhr Tests durch. Seit Dienstag (29.9.) wurden zwölf positive Covid-19-Fälle bei Kindern und Jugendlichen festgestellt.

Bislang funktioniert das Schuljahr auf Mallorca ohne größere Covid-19-Ausbrüche. Nach Zahlen der Balearen-Regierung vom Montag (28.9.) haben sich seit Beginn des Schuljahres 433 Schüler auf den Inseln mit dem Virus angesteckt. Die Tendenz ist rückläufig. Kein Kind muss im Krankenhaus behandelt werden. /jk