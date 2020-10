Kreativität und Malerei im November in Sóller

Normalerweise sind sie immer voll belegt und komplett: die Malerei-Kurse des Osnabrücker Künstlers Gerhard Ruhland in Sóller. Die Teilnehmerzahl hatte sich dieses Jahr durch Stornierungen wegen der deutschen Reisewarnung auf 5 reduziert.

So ist es wirklich das allererste Mal seit 13 Jahren, dass jetzt im November noch 6 Plätze in diesem außergewöhnlichen Malkurs für Residenten und Überwinterer zur Verfügung stehen. Stattfinden wird der Malerei-Kurs auf jeden Fall.

Ziel dieses Kurses von Gerhard Ruhand ist es, Anfängern, aber auch fortgeschrittenen Künstlern einen neuen Einstieg in eine freie und ausdrucksstarke, gleichzeitig aber auch gegenständliche Malerei zu eröffnen.

Dabei können alle Techniken angewendet werden : Aquarell, Acryl, und Öl. Auch „urban sketching", also das Anfertigen von Reiseskizzen speziell in Sóller, ist wesentlicher Bestandteil dieses Kurses.

So betitelt Gerhard Ruhland die erste Woche seines zweiwöchigen Kurses: "Von der Skizze zum Bild".

Und den zweiten Teil: "Vom Bild zum Kunstwerk".

Es können beide Wochen gebucht werden, aber auch problemlos nur jeweils eine.

Gerhard Ruhland veranstaltet seit fast 30 Jahren Kunstkurse - www.malferien.de - insbesondere in vielen Ländern Südeuropas. Er liebt seine Arbeit: "Nicht nur die Teilnehmer, sondern auch ich selbst bin immer wieder erstaunt, welch spannende und individuelle Arbeiten in so kurzer Zeit entstehen. Und eben nicht nur von Fortgeschrittenen, sondern auch von Anfängern, die sich das selbst oft gar nicht zugetraut hätten."

Dieser Zugang zu einer Leichtigkeit in der Malerei soll insbesondere auch dazu dienen, anschließend eigenständig mit Lust und entsprechendem Know how weiter zu arbeiten und damit in der Lage zu sein, im Anschluss interessante Motive der Insel umzusetzen in spannende Bilder.

Gerhard Ruhland versteht es, nicht nur jeden seiner Teilnehmer herzlich willkommen zu heißen, sondern auch mit jedem einzelnen einen individuellen Weg zu beschreiten. Er macht dabei spannende Themen-Vorschläge, geht aber auch gerne auf Anliegen und Projekte der Teilnehmer ein.

Eine Woche, das heißt 25 Unterrichtsstunden an 5 Tagen von Montag bis Freitag, kosten 538 Euro (nur Kurs). Inklusive 6 ÜF und 4 Abendessen ab 840 Euro.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich an Manuela vom Malferien Büro per Mail unter malferien@gmx.de oder telefonisch unter Tel. 0157/30650212

Gerhard Ruhland freut sich auf Ihre Teilnahme!