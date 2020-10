Sturmtief Alex erreicht Mallorca

Das Sturmtief Alex nähert sich Mallorca und beschert der Insel kräftigen Wind und hohe Wellen. Das spanische Wetteramt Aemet hat eine Wetterwarnung herausgegeben, die vor allem Freitag und Samstag (2./3.10.) betrifft. Die Auswirkungen des Tiefs werden aber bis mindestens Montag (5.10.) anhalten.



Ein starker bis sehr starker Wind aus West bis Nordwest kann Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern erreichen. Besonders schlechte See erwartet das spanische Wetteramt an der galicischen Küste - mit bis zu neun Meter hohen Wellen - aber auch an der mallorquinischen Mittelmeerküste gilt Vorsicht. Wellen von bis zu sechs Metern können unvorsichtige Spaziergänger mitreißen und in Gefahr bringen.



Wie harmlos und scheinbar ungefährlich das zunächst aussehen und wie schnell sich die Lage ändern kann, zeigt ein Twitter-Video auf Mallorca, das in der vergangenen Woche an der kleinen Bucht gedreht wurde, in der der Torrent de Pareis mündet. Halten Sie sich also besser vom Wasser fern und verzichten Sie auf möglichst spektakuläre Videos.







Mai perdis l'equilibri per més fort que sigui el vent

de l'orgull..



... Quan la mar et trenca els esquemes...!@juditibarcelona pic.twitter.com/jpRBT9p0V6 — Pep_Vives (@ManelViver) September 26, 2020

Wetterwarnungen: Das bedeuten die verschiedenen Warnstufen auf Mallorca Der(2.10.) beginnt zunächst sonnig, wolkenlos und warm (bis 27 Grad). Gegen Mittag kündigen heftige Windböen den Wetterwechsel an. In der zweiten Tageshälfte zieht es sich zu. Vereinzelt heftige Schauer können von Gewitter begleitet sein. An der Süd- und Ostküste gilt die Warnstufe Orange wegen des Wellengangs. Im übrigen Mallorca gelten die Warnstufen Gelb wegen Wind und Wellen. Abends kühlt es sich deutlicher ab, als an den vergangenen Tagen gewohnt. In Sa Pobla sinken die Temperaturen nachts auf 12 Grad, in Lluc fallen sie auf 9 Grad.Obwohl sich am(3.10.) wieder die Sonne zeigt, bleibt es kühler mit Höchstwerten um 22 Grad. Die See legt sich etwas. Dennoch kann es weiter zu heftigen Böen und vereinzelt zu Gewitterschaueren kommen. Ambleibt es bei den angenehm frischen Herbsttemperaturen bei knapp über 20 Grad. Der Wind legt sich. Es kann ab und zu leicht regnen, bleibt aber überwiegend heiter. /tg