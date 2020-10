15 Müllsäcke voll: Freiwillige säubern den Strand zwischen Alcúdia und Pollença

20 Freiwillige haben am Samstag (3.10.) am zweiten "Tag des Plastiksammelns" teilgenommen, der sich an dem Strandabschnitt abspielte, der Alcúdia und Pollença verbindet. Um die Gesundheitsvorgaben auf Mallorca zu erfüllen, teilten sich die Helfer in zwei Gruppen von zehn Personen auf.

Die Teilnehmer kamen überwiegend aus Sa Pobla, aber auch aus Port de Pollença, Búger oder Santa Ponça. Insgesamt füllten sie 15 Müllsäcke, vor allem mit Plastik, Dosen, Angelschnüren und Atemschutzmasken sowie anderem Abfall.



Notwendigkeit, die Strände sauber zu halten



Das Rathaus von Pollença hat die Freiwilligen mit Materialen wie Säcken und Handschuhen unterstützt. Doch diese betonten, die Initiative selbst gestartet zu haben, "aus der Notwendigkeit, die Strände sauber zu halten".

Die Landesregierung hatte Ende September die Kampagne #LlévateUnPlástico vorgestellt, um die Küsten der Balearen vom Unrat zu befreien. Mehr dazu hier: Bei jedem Strandbesuch auf Mallorca ein bisschen Plastikmüll weniger. /bro