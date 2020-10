Polizei erwischt Belgier mit 14 Kilo Kokain in Port d'Alcúdia

Die Guardia Civil hat am Freitag (2.10.) einen Mann aus Belgien festgenommen, der am Morgen mit seinem Auto per Fähre in Port d'Alcúdia auf Mallorca ankam. Der 67-Jährige versteckte in seinem Fahrzeug 14,3 Kilogramm Kokain.

Der Fund dieser beachtlichen Menge an Schmuggelware gelang den Polizisten im Rahmen einer Routinekontrolle, die bei allen ankommenden Schiffen im Hafen durchgeführt wird. Sowohl die Guardia Civil als auch Drogenspezialisten waren an dem Einsatz beteiligt.



Ein Doppelboden im Auto



Ein Drogenspürhund hatte am Auto des Mannes angeschlagen, woraufhin das Fahrzeug gründlicher untersucht wurde. Die Beamten hatten zunächst Schwierigkeiten, die Pakete mit Kokain zu finden: Der Schmuggler hatte sie in dem doppelten Boden des Autos versteckt. /bro