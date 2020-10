Vielversprechender Start in die Pilzsaison auf Mallorca

Der Weinrote Kiefernreizker (escalata-sang) ist einer der am meisten geschätzten Pilze in der balearischen Küche.

Der Regen der vergangenen Wochen in Verbindung mit Hitze hat die Pilze im Tramuntanagebirge auf Mallorca üppig sprießen lassen. Pilzsammler dürfen sich also voraussichtlich auf eine gute Saison freuen.

Carol Constantino, die Leiterin des Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, merkt trotz des vielversprechenden Starts an, dass nun weitere Regentage die Ausbeute in diesem Herbst noch verbessern würden. Denn in einigen Waldgebieten mangele es derzeit noch an Feuchtigkeit.



Der große Auftritt des Weinroten Kiefernreizker



Pilzfreunde haben bereits die ersten Exemplare an Täublingen (blaves), Pfifferlingen (picornells) und "pixacans" gesammelt. Der vielleicht bekannteste Pilz der Insel, der in der balearischen Gastronomie so geschätzte Weinrote Kiefernreizker (escalata-sang), beginnt in ein bis zwei Wochen mit seinem großen Auftritt. Einige glückliche Sammler konnten laut Contantino schon die ersten dieser Sorte kosten.

Damit es eine gute Pilzsaison wird, sind zwischen September und Oktober Niederschläge vonnöten. Die Feuchtigkeit fördert das Wachstum der Pilze in den Wäldern der Tramuntana. Auch milde Temperaturen begünstigen ihre Verbreitung. In diesem Jahr sind all diese Bedingungen erfüllt, damit die heimischen Pilze den Speiseplan bereichern können. /bro