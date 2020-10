Deutlicher Rückgang der Corona-Inzidenz in den Schulen

Knapp einen Monat nach Schuljahres-Start zieht das balearische Gesundheitsministerium eine positive Bilanz, was die Inzidenz der Covid-19-Neuinfektionen an den Bildungseinrichtungen auf Mallorca und den Nachbarinseln angeht.

Laut einer Pressemitteilung von Montag (5.10.) ist die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in der vergangenen Woche weiter gesunken. Zwischen dem 28. September und dem 2. Oktober haben sich demzufolge vier Lehrkräfte (zwei auf Mallorca und zwei auf Ibiza) nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, fünf weniger als in der Woche zuvor. Das sind lediglich 0,02 Prozent aller 16.340 Lehrkräfte, die auf den Balearen tätig sind. 13 Lehrer seien zudem wegen engen Kontakts zu Infizierten in häuslicher Quarantäne.

Auch unter den Schülern sind die Neuansteckungen gesunken. 81 (56 davon auf Mallorca) wurden in der vergangenen Woche positiv getestet, also nur 0,05 Prozent der Schülerschaft. In der Vorwoche waren es 123 gewesen. Vor allem auf Mallorca sei ein "deutlicher Rückgang" zu beobachten, heißt es in der Pressemitteilung. Zuvor waren hier noch 98 positive Fälle aufgetreten.



31 Schülergruppen - 3 weniger als in der Vorwoche - mussten in der vergangenen Woche in Quarantäne geschickt werden, weil einer oder mehrere aus der Gruppe Kontakt mit einer infizierten Person gehabt hatten. Insgesamt sind derzeit 49 Gruppen in häuslicher Isolation. Auf Mallorca sind 19 Bildungseinrichtungen betroffen.

Flächendeckende PCR-Tests werden in den Schulen - anders als in den Seniorenheimen - nicht durchgeführt. Getestet wird nur bei begründetem Verdacht auf eine Ansteckung. In der vergangenen Woche waren 371 Tests an 14 Schulen veranlasst worden.

Der Unterricht unterliegt auf Mallorca und den Nachbarinseln derzeit strengen Hygieneauflagen. Im Vorfeld hatten Lehrer- und Elternverbände starke Kritik an den ihrer Meinung nach "chaotischen Zuständen" geübt. Ihre Sorge war unter anderem gewesen, dass der Schulstart die Infektionszahlen weiter nach oben treiben könnte. /somo