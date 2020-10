Unternehmer des Mallorca-Nachtlebens befürchten die Pleite

Zwei von drei Diskotheken- oder Nachtclub-Betreibern auf Mallorca und den Nachbarinseln glauben nicht, dass sie bis Frühjahr 2021 durchhalten können. Mit dem Ergebnis dieser selbst in Auftrag gegebenen Umfrage in der Hand fordert der Vorsitzende des Branchenverbands Abone, Jesús Sánchez, die Möglichkeit, über Weihnachten die Diskotheken auf Mallorca zu öffnen.

Die Umfrage wurde spanienweit durchgeführt. Für die Balearen ergab sich, dass 64 Prozent der Abone-Mitglieder - also Betreiber von Diskotheken, Musikbars und Nachtclubs - die Pleite befürchten, sollten sie gezwungen sein, bis Frühjahr 2021 zu schließen. Landesweit liegt der Wert mit 69 Prozent noch höher. Sánchez forderte von Balearen-Präsidentin Francina Armengol ein Krisengespräch, um den Konkurs eines so wichtigen Unternehmenszweigs für die Inseln zu verhindern. Bei dem Treffen müssten Bedingungen erarbeitet werden, unter denen die Inselclubs wieder öffnen könnten. Eine ähnliche Initiative habe in Barcelona Erfolg gehabt, so Sánchez. /tg