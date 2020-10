Vier Personen in Arenal überfahren: Angeklagter schiebt es auf die Bremsen

Ein Mann muss sich seit Montag (5.10.) vor Gericht dafür verantworten, vier Personen in Arenal überfahren zu haben. Der Angeklagte versucht den Unfall auf defekte Bremsen zu schieben. Doch alle Beweise deuten auf einen Mordversuch hin. Die Überfahrenen erlitten schwere Verletzungen, überlebten aber. Zwei von ihnen waren minderjährig.

Der Angeklagte beschränkte sich beim Prozess darauf, Fragen seines Anwalts zu beantworten. Der Vorfall ereignete sich am 19. Juli 2019 in der ersten Linie auf Höhe des Balneario 1. Angeblich hat der Angeklagte mit Freunden eine Disko verlassen. Diese sind in einem anderen Auto hinter ihm gefahren. Der Angeklagte hat sie verloren und ist daher zur Disko zurückgekehrt. "Ich sah einen Menschenauflauf. Ich habe versucht zu bremsen, doch da war nur eine Art Luftblase.Ich wollte ein Unglück verhindern, habe daher in den dritten Gang runtergeschaltet und die Handbremse gezogen. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt jemanden überfahren", so der Angeklagte.

Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Laut eigener Aussage hatte er vier bis sechs Gläser Whiskey getrunken und Haschisch und Marihuana konsumiert. "Ich bin mit Höchstgeschwindigkeit gefahren, da ich alkoholisiert und unter Drogen das Auto niemals kontrollieren kann. Ich dachte, ich bin lediglich mit einer Baustelle kollidiert. Daher bin ich vom Unfallort geflohen." Dass er vorher mit anderen Diskobesuchern einen Streit hatte und sich rächen wollte, verneinte er.

Ein anderer Mann gab an, dass es zuvor eine Handgreiflichkeit mit dem Angeklagten in einer Disko gab. Die beiden Männer haben sich wohl um ein Mädchen gestritten, haben das Lokal verlassen und auf der Straße hat der Angeklagte den Zeugen angeblich geschlagen und ins Gesicht gebissen. "Ich bring' dich um", soll der Angeklagte gesagt haben.

Der Zeuge selbst wurde nicht überfahren, dafür ein Freund von ihm. Dieser gab an, dass der Angeklagte ihm das Handy klauen wollte. Eine halbe Stunde später kam es zum Unfall. Der Freund war zwei Tage im Krankenhaus und hat angeblich einen Vertrag eines Fußballteams wegen der Verletzungen verloren.

Auch die anderen drei Überfahrenen äußerten sich. Einer gab an, dass er sich an den Vorfall nicht erinnern kann, ein anderer bestätigte, dass der Fahrer die Handbremse zog.

Der Anwalt des Angeklagten bat darum, eine Videoaufnahme des Vorfalls als unzulässiges Beweismittel anzusehen. Die Diskothek hätte keine Erlaubnis gehabt, eine Kamera zu installieren. /rp