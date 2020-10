130 Migranten werden von Mallorca aufs Festland überführt

Die Nationalpolizei hat damit begonnenrund 130 Migranten, die in den vergangenen Wochen in Booten von Algerien nach Mallorca übergesetzt waren, in Zwischenlager auf dem Festland zu bringen. Von dort aus sollen sie in ihr Heimatland abgeschoben werden.

Rund 80 der Migranten sind bereits Montagnacht mit einem Flugzeug nach Barcelona gebracht worden, 15 weitere folgten am Dienstag.Wie die Nationalpolizei am Dienstag (6.10.) mitteilte, haben die Migranten bereits die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne auf Mallorca hinter sich, da mehrere positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Rund 15 weitere Migranten sind noch immer in Isolierung in Palma, da sie engen Kontakt mit einer Person hatten, die ebenfalls positiv getestet worden ist.

Derweil meldete die Abordnung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen, dass am Mittwochmorgen (7.10.) gegen 7.30 Uhr ein weiteres Flüchtlingsboot in Cala Figuera bei Santanyí aufgespürt worden ist. Laut der Zeitung "Ultima Hora" waren mindestens sieben irreguläre Einwanderer an Bord.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Boote entdeckt worden, die unerlaubt die Küsten von Mallorca erreicht hatten. Insgesamt waren in den vergangenen Wochen rund 200 Menschen auf dem Seeweg auf die Insel gelangt. Im Jahr 2020 waren es insgesamt mehr als 670 Menschen. Das letzte gesichtete Boot war am Donnerstag (1,10.) in s'Estanyol aufgespürt worden. /somo