Chaos um bankrotte Zahnarzt-Kette Dentix auf Mallorca

Die spanische Zahnarzt-Kette Dentix, die auch auf Mallorca drei Praxen betreibt - zwei in Palma und eine in Manacor -, hat Anfang der Woche Konkurs angemeldet. Auf Mallorca fühlen sich hunderte Patienten im Stich gelassen. Rund 200 Anzeigen wegen schlechter Behandlung seien bereits gestellt worden, wie der balearische Generaldirektor für Konsum, Félix Alonso berichtet.

"Mir ist eine Brücke herausgefallen, jetzt ist die Praxis geschlossen und ich werde nicht behandelt", beschwert sich Patricia Jiménez. Eigentlich war sie an der Filiale an Palmas Carrer Jaume III in Behandlung, am Dienstag wurde sie nun in der Dentix-Praxis an der Avinguda Alexandre Roselló vorstellig, die trotz des Bankrotts als einzige auf Mallorca weiterhin geöffnet hat. "Ich brauche eine dringende Behandlung", so Jiménez weiter.

Ähnlich geht es Joana, die ebenfalls zur Praxis an den Avenidas gekommen ist, und dort darauf hofft, dass ihre Zahnprobleme gelöst werden. "Ich warte auf einen Eingriff und jedes Mal wird mir ein Termin gegeben, der dann wieder abgesagt wird", berichtet die Patientin. "Vor einem Jahr habe ich eine Zahnspange bekommen, ich musste dafür einen Kredit aufnehmen", so auch die junge Jhasmina. "Seitdem warte ich auf eine Untersuchung, die aber nicht stattfindet, dabei müssten die Brackets mittlerweile längst wieder herausgenommen werden."

Encarna hat andere Probleme. "Ich habe eine Behandlung für 4.000 Euro hinter mir, sie haben aber 250 Euro zu viel abgerechnet. Seit sechs Monaten versuche ich, dass sie mir das Geld zurückerstatten. Heute haben sie mir eine Telefonnummer aus Madrid gegeben, damit ich die Rückerstattung im Hauptsitz in Madrid beantrage."

Man arbeite auf Hochtouren daran, die ausstehenden Behandlungen abzuschließen, so die Leiterin der Praxis an der Avinguda Alexandre Roselló. Man tue was man könne, um der Flut an Beschwerden gerecht zu werden. /somo