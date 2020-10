Goldenes Herbstwetter bis zum Wochenende

Wer auf Mallorca einen schönen Herbstausflug machen möchte, sollte vielleicht nicht unbedingt bis zum Wochenende warten. Denn während es bis Freitag noch sonnig und mild bleibt, soll das Wetter am Samstag, spätestens aber am Sonntag umschwenken.

Der Mittwoch (7.10.) klingt heiter bis wolkig aus. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 27 Grad. Nachts kühlt es sich auf Werte um 16 Grad (Palma, Sa Pobla) ab. Am Donnerstag (8.10.) wird es etwas kühler. In Palma de Mallorca und Felanitx sind 25 Grad drin, nachts kühlt es sich auf 15 Grad ab. Der Wind weht aus östlichen Richtungen und flaut am Nachmittag ab.

Wenig Veränderung auch am Freitag (9.10.): Nachdem sich der Frühnebel auflöst, gibt es traumhaftes Wanderwetter bei blauem Himmel und Höchstwerten um 26 Grad. Der Wind bleibt schwach.

Der Samstag (10.10.) startet zunächst trügerisch trocken und sonnig. Nachmittags schwenkt das Wetter dann um. Die Himmel zieht sich zu, es kommt zu vereinzelten Schauern, die mit Gewitter einhergehen und teilweise heftig ausfallen können. Die Temperaturen bleiben mild und der Wind schwach. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad. Nachts kühlt es sich auf 13 Grad ab.

Spätestens für Sonntag (11.10) ist dann Dauerregen vorhergesagt. Laut dem spanischen Wetteramt Aemet kann es dabei mitunter zu heftigen Gewitterschauern kommen. Es wird spürbar kälter. Ein kräftiger Wind weht aus Nord oder Nordost. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte um die 18 (Felanitx, Sa Pobla) oder 19 Grad (Palma de Mallorca). Nachts sinkt das Thermometer auf 9 Grad (Felanitx) oder sogar 6 Grad (Lluc).