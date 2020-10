Nur noch 30 Hotels an der Playa de Palma geöffnet

Die Zahl der offenen Hotels an der Playa de Palma geht weiter zurück: Aktuell haben gerade einmal noch 30 der insgesamt rund 200 Hotels mit etwa 5.000 Betten geöffnet. Da wegen der Reisebeschränkungen und Quarantäne-Regelungen im Zuge der Corona-Pandemie auch zuletzt noch einmal viele Gäste ihre Buchungen storniert haben, mussten weitere Herbergen den Betrieb vorerst einstellen. Zudem fallen in diesem Jahr die spanischen Gäste weg, die über das Reiseprogramms Imserso eigentlich auf die Insel gekommen wären. Wegen der Corona-Pandemie wurde das vom spanischen Staat subventionierte Programm gestrichen.

Die Playa de Palma ist das Gebiet auf Mallorca mit den meisten Hotelbetten, das Dank des Pilot-Projekts im Juni als erstes wieder aktiviert wurde.

Auch in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca bleiben die Besucher aus. Gerade einmal 32 Hotels sind noch geöffnet. Im November werden laut der Hoteliers-Vereinigung von Palma de Mallorca und Cala Mayor sogar nur noch 25 Einrichtungen Besucher aufnehmen - so wenige, wie noch nie. In den Häusern sind derzeit vor allem Geschäftsreisende und einige wenige Urlauber untergebracht.

Weg fallen in diesem Jahr Kongress-Teilnehmer, die großer Sportveranstaltungen sowie Kreuzfahrttouristen. Die "Mobilitäts- und Vertrauenskrise" ist wegen fehlender Bestimmungen auf europäischer Ebene zustande gekommen, beklagt Javier Vich von der Hoteliersvereinigung Palma und Cala Major. Man könne derzeit nur abwarten, bis die Reisebeschränkungen gelockert werden.

Nur die Optimisten der Branche hoffen jetzt noch darauf, dass zumindest im Dezember und vor Weihnachten noch einmal Touristen auf die Insel kommen. Falls nicht, sind die Augen in der Branche auf April gerichtet. Dann wäre die Ausgangssperre mehr als ein Jahr her. /sw