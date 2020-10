Geplanter Beachclub in es Barcarès in Alcúdia sorgt für Unmut

Mitglieder von Podemos Alcúdia im Norden von Mallorca und Anwohner haben am Mittwoch (7.10.) angeprangert, dass bei der Kustenschutzbehörde ein Antrag eingegangen war, laut dem das alte Maschinengewehrlager in der Avenida Corral d'en Bennàssar bei es Barcarès in ein Bar-Restaurant-Lokal umgebaut werden soll. Auch andere Dienste, etwa Liegen und Sonnenschirme, würden bei dem Bauprojekt an dem Stein-Strand im Industriegebiet von Voramar in der Gemeinde Alcúdia dann angeboten.

Hinter dem Antrag für das Umbauvorhaben steht das Unternehmen Barcares beach club S.A. Die Idee ist, auf einer 345,5 Quadratmeter großen freigegebenen Fläche 60 Liegen und 30 Sonnenschirme aufstellen zu können. Weitere 500 Quadratmeter Fläche will das Unternehmen nutzen, um dort weitere 100 Liegen und 50 Sonnenschirme aufzustellen. Auch der Bau eines Stegs ist im Gespräch.

Die Mitglieder der Partei Podemos auf Gemeindeebene wollen nun gegen dieses Vorhaben kämpfen. Durch das Bauvorhaben, so die Aussage der Mitglieder, zerstöre man die Natur um den Strand von Corral d'en Bennàssar herum. Daher will Podemos verhindern, dass das interessierte Unternehmen die Konzession bekommt. Alles andere wäre ein "schwerer Verstoß gegen das Küstenschutzgesetz", so Stadträtin Concepción Baleato.

Der Bereich zwischen dem Corral d'en Bennàssar in Richtung Port de Pollença ist ein beliebter Surfer-Hotspot. Auch die Hobby-Freizeitsportler kämpfen daher dafür, dass das Beach-Club-Projekt von der Behörde abgelehnt wird. Der Strandabschnitt sei einer der wenigen, an denen man derzeit noch surfen könnte, äußerte ein Surfer gegenüber der Zeitung "Última Hora".

Laut Urbanismus-Stadtrat Joaquín Cantalapiedra stieß das Projekt auch beim Rathaus nicht wirklich auf Zuspruch, er betonte jedoch, dass alleine die Kustenschutzbehörde über den Antrag entscheidet. "Vermutlich werden sie uns um einen Bericht beten, der negativ ausfallen wird, er is jedoch keine verbindliches Gutachten", so Cantalapiedra. /sw