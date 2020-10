Spanisches Heer übt mit Helikoptern über der Bucht von Pollença

Die spanische Armee schließt am Donnerstag (8.10) ein mehrtägiges Helikopter-Manöver auf Mallorca ab. Insbesondere über und rund um die Bucht von Pollença hatten die Militärhubschrauber in den Tagen zuvor bereits ordentlich Lärm gemacht. Bei der Übung Alfa Camello 2020 mussten mehrere Piloten Rettungsmanöver an Land und über dem Wasser durchführen.

Die mobile Lufteinheit des Heeres (FAMET) ist am valencianischen Stützpunkt Jaime I. in Betera stationiert. Sie übt regelmäßig Rettungseinsätze im Falle von Katastrophen. Am Manöver über Mallorca waren insgesamt fünf Hubschrauber im Einsatz. /tg