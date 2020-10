Bierstraße und Schinkenstraße dürfen auf Mallorca wieder öffnen

Die Bars der Schinkenstraße (Carrer Pare Bartomeu Salvà) und der Bierstraße (Carrer Miquel Pellisa) an der Playa de Palma auf Mallorca dürfen ab dem 15. Oktober wieder öffnen. Das gab die Balearen-Regierung am Freitag (9.10.) auf einer Pressekonferenz bekannt. Dasselbe gelte auch für den britischen Urlauber-Hotspot auf der Insel, den Carrer Punta Ballena in Magaluf.

"Die positive Entwicklung der epidemiologischen Situation auf der Insel Mallorca erlaubt es, bestimmte Einschränkungen in bestimmten Zonen wie in Magaluf oder der Playa de Palma zu verändern", heißt es in einer Pressemitteilung von Freitag. "Ab dem 15. Oktober dürfen die Lokale wieder öffnen, wenn auch zu bedenken ist, dass Partysäle auf den Balearen-Inseln weiterhin geschlossen bleiben", heißt es weiter.

Die drei Urlaubermeilen waren Mitte Juli geschlossen worden, nachdem sich zu viele Feiernde um die Stehtische auf den Straßen gedrängt und ohne Sicherheitsabstand fröhlich gefeiert hatten. Mit der jetzigen Entscheidung dürfen nun die Bars wieder öffnen, allerdings werde wohl eine Sperrstunde von 1 Uhr morgens gelten. Da Tanzen weiterhin verboten bleibt und die Gästezahl beschränkt wird, müssen die Diskotheken und großen Vergnügungslokale wie Megapark und Bierkönig an der Playa de Palma weiterhin geschlossen bleiben. /tg

