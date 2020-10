Unfall-Fähre soll nach Ibiza abgeschleppt werden

Die Fähre wird derzeit in einen schwimmfähigen ZUstand gebracht, damit sie abgeschleppt werden kann.

Die Fährgesellschaft Baleària will binnen weniger Tage die verunglückte Fähre "Eco Lux" in den Hafen von Ibiza abschleppen. Als Vorsichtsmaßnahme hat das Unternehmen bereits die Benzintanks leergepumpt. Seit Donnerstag (8.10.) arbeitet Baleària daran, das Schiff wieder in einen schwimmfähigen Zustand zu bringen, damit es abgeschleppt werden kann. Im Trockendock auf Ibiza soll das Boot repariert werden.

Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch, als die Fähre auf Grund auflief. Außer einem gehörigen Schrecken erlitten die zwölf Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder keinen Schaden. /rp