Warnstufe Gelb: Temperatursturz, Gewitter und Starkregen auf Mallorca

Der Wettergott meint es derzeit nicht gut mit der arbeitenden Bevölkerung auf Mallorca. Mit großer Regelmäßigkeit verschlechtert sich das Wetter mit dem nahenden Wochenende. Auch diesmal wird es nass und kalt. Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Gelb ausgegeben.

Angesichts der Prognose könnte es am Freitag (9.10.) der letzte schöne spätsommerliche Abend werden. Bei Tiefstwerten von 14 Grad in der Nacht reicht ein dünnes Jäckchen beim Abendspaziergang. Wer sich nochmal in die Wellen werfen möchte, kann sich auf eine Wassertemperatur von 22 Grad an der Playa de Muro einrichten. Die Nacht bleibt trocken, der Wind weht schwach.

Der Samstag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Vereinzelt kann es leicht regnen. Erst nach dem Mittagessen verdunkelt sich der Himmel. Ab 14 Uhr gilt die Warnstufe Gelb für die ganze Insel. Dann sind bis zu 20 Millimeter Niederschlag pro Stunde möglich.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Während es am Nachmittag wohl nur regnet, gesellt sich am Abend noch Gewitter hinzu. Immerhin wird es nicht so stürmisch wie zuletzt. Die Temperaturen bleiben bei Höchstwerten von 25 Grad in Palma de Mallorca angenehm. Nachts könnte es in den Bergen etwas kühler werden als am Vortag.

Am Sonntag gilt die Warnstufe Gelb wegen Niederschlags den ganzen Tag. Die schlimmste Phase ist wohl morgens, wenn es zu Starkregen und Gewitter kommen kann. Ab dem Mittag lockert es etwas auf. Auf ein Sonnenbad sollten Sie sich aber nicht freuen. Dafür ist es dann vielleicht auch zu kühl. Die Temperaturen stürzen spürbar. In der Inselmitte liegen die Höchstwerte bei 17 Grad, an den Küsten um die 20-Grad-Marke. Der Wind weht etwas stärker als zuvor aus nördlicher Richtung. In der Nacht wird es bei Werten um die 10 Grad frisch.

In der neuen Woche bleiben die Temperaturen um die 20-Grad-Marke. Es wird wechselhaft, wenngleich es nicht mehr so viel wie am Wochenende regnen wird. /rp