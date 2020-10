Mallorca-Residentin erhält British-Empire-Medaille für Kampf gegen Balkonstürze

Die Mallorca-Residentin Georgia Hague hat am Freitag (9.10.) die British-Empire-Medaille erhalten. Die Britin hat mit einer Kampagne auf das Problem der Balkonstürze aufmerksam gemacht.

2018 verlor Hague ihre 19-jährige Freundin, die sich aus ihrem Appartment aussperrte und über den Balkon reinklettern wollte. Sie stürzte ab und starb. "Ich habe mich seitdem immer wieder gefragt, warum ich nicht bis zum Ende der Nacht bei ihr war", sagt Hague in einem Video in den sozialen Netzwerken. "Ich kann euch allen nur raten: Lasst eure Freunde nicht alleine."

Mit der Kampagne "Don't Leave a Friend Behind" hat Hague Poster in Magaluf aufgehangen und in Flugzeugen die Reisenden vor den Balkonstürzen gewarnt.

"Ich fühle mich geehrt, dass mein Einsatz wertgeschätzt wird. Wenn die Kampagne auch nur ein Leben gerettet hat, würde mir das viel bedeuten", so Hague. /rp