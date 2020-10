Das Wetter auf Mallorca wird wechselhaft

Nach einem heftigen Regenguss ist am Sonntagnachmittag die Sonne rausgekommen. Sie zeigt sich auch zum Start in die neue Woche. Doch Wolken und Regen kann es auch geben.



Mit 32,6 Litern pro Quadratmeter regnete es am meisten in Pollença.





Precipitaciones (l/m2) registradas en #IllesBalears en las últimas 6 horas (hasta las 14 h.l.)



en #Mallorca

32.6 Pollença

16.0 Escorca, Lluc

12.2 Palma, Universitat

12.0 Muro

11.2 Sineu

10.4 Escorca, Son Torrella

8.8 Sóller, Puerto

8.0 Banyalbufar — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 11, 2020

Die Wetterwarnung gilt zwar noch bis 18 Uhr, derzeit sieht es in Palma de Mallorca aber nicht nach Regen aus. In der Nacht wird es beiin der Inselmitte kühl, an der Küste bleibt es bei 15 Grad milder.In den Morgenstunden kann es im Nordosten um Cala Ratjada nochmal regnen. Auch Gewitter ist möglich. Danach bleibt es amtrocken. Die Sonne überwiegt, hin und wieder ziehen ein paar Wolkenfelder am Himmel vorbei. An der Nordküste warnt der spanische Wetterdienst Aemet mit der Warnstufe Gelb nochmal vor hohen Wellen.MZ- Livecam : So sieht es gerade auf Mallorca ausDie Temperaturen bewegen sich um die 20-Grad-Marke. Nachts bleiben die Werte unverändert. Amwird es einen Ticken wärmer. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix mit geringer Regenwahrscheinlichkeit.Derwird größtenteils grau und besonders am Vormittag regnet es stärker. /rp